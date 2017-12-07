Домики кишат червями и крысами. Спитак спустя 29 лет после бедствия: видео – «Айкакан жаманак»

Кварталы из домиков, возведенных после разрушительного землетрясения в Спитак, которые были построены разными странами в качестве временного жилья, стали постоянным местом проживания на целых 29 лет, хотя они давно потеряли свойства жилья. В таком временном жилье по всему городу живут более 280 семей. Ламара Степанян, жительница итальянского квартала Спитака, говорит, что это жилье им выделили на трехлетний срок, но они и по сей день живут в установленном на камнях металлическом домике.

«От холода и тепла домики сыреют, плесневеют, мы переболели тысячами разных болезней за эти 29 лет, прогнил и весь дом…», – рассказывает Ламара, чей собственный каменный отчий дом был разрушен во время землетрясения.

Сатеник Сардарян тоже утверждает, что домики для жилья больше не пригодны. «Пол и стены сгнили, домики кишат червями и крысами, ужасное состояние, дети заболели ревматизмом», – говорит она, указывая на прогнившие участи и заплесневелые стены, которые уже и деформировались. «Пусть они построят одно здание, и вселят в него всех нас, живущих в этих домиках, так и они избавятся от нас, и мы от этой ситуации. Уже даже не знаем, тратить деньги на лекарства или на ремонт».

Эдвард АРЗУМАНЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»