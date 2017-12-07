Оказывается, в московском аэропорту сняли ремни у Ара Баблояна и наших депутатов и обыскали

Во время парламентского часа вопросов правительству депутат фракции «Елк» Сасун Микаелян вчера рассказал интересный случай, как поступили с нашими депутатами на пограничном пропускном пункте.

Он сказал, что уже вторую четырехдневку пытается спросить об этом у министра иностранных дел Эдварда Налбандяна, но тот не приходит: «По приглашению президента Республики Таджикистан из парламента отправилась делегация, господин Баблоян, извините, разговор касается второго лица нашего государства. По возвращении через аэропорт Москвы, на контрольно-пропускном пункте, на виду у всех пассажиров, – я понимаю, мы пересекаем границу другого государства, должны подчиняться их законам, – обыскивают второе лицо государства, какой-то сержант требует снять ремень, пояс, и все это перед глазами всего нашего народа. Мы являемся членом ЕАЭС, и это несколько неприятно, ведь речь идет о втором лице нашего государства».

Он поинтересовался, нет ли какого-либо межгосударственного договора, чтобы подобное не допускалось?

В конце концов, как отметил Сасун Микаелян, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин приезжает в Армению, мы принимаем его на руках, а не заставляем снимать ремень: «Мне это, как военному, было очень неприятно».

Правительство посоветовало сформулировать вопрос в письменном виде, сообщив, что министр иностранных дел ответит на вопрос.