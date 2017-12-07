Никол Пашинян видел, как на мосту мужчина избивал женщину и оправдывался тем, что это его жена: видео

Вчера в парламенте в ходе обсуждений вокруг проблемного проекта закона «О предотвращении семейного насилия» руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян рассказал примечательный случай о том, как на мосту у «Встречи» он случайно увидел, что один мужчина избивает свою жену.

«Каковы наши национальные традиции? Давайте сформулируем. Национальная традиция – это отец, мать, которые решают, сколько раз в день сын и невестка должны заниматься сексом и в какой позе? Это наши национальные традиции? Вы знаете, что подобные явления есть в наших семьях? Или кто-то несостоявшийся с детскими комплексами заставляет, чтобы члены его семьи в прямом и переносном смысле слова целовали его немытые ноги. Год назад я лично проезжал на машине через мост у «Встречи» и увидел, как молодой мужчина избивает молодую женщину. Я вышел из машины, подошел, спросил – что это ты вытворяешь? А он ответил: это моя жена. То есть, раз это жена, значит, ему можно избивать на мосту у «Встречи»? Это просто недопустимое явление», – подчеркнул в своей речи Пашинян.

Он указал на то, что мы 700 лет не имели государственности, и многие наши традиции сформировались в соответствии с положением плененного народа. Сейчас мы имеем независимую государственность, и организация наших семей должна соответствовать этому, и каждую глупость не следует считать национальной традицией.