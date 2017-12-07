Зона бедствия – Армения: «Жаманак»

Сегодня исполняется 29 лет со дня разрушительного землетрясения 1988 года в Армении. 29 лет назад 7 декабря север Армении превратился в зону бедствия, землетрясение унесло десятки тысяч жизней, десятки тысяч подверглись физическим и психологическим травмам, некоторые из которых не преодолены до сих пор. Для тысяч людей последствия землетрясения в психологическом и физическом плане продолжаются до сих пор, у людей нет домов, нет работы, нет государственной заботы о них. Зона бедствия за последние 29 лет превратилась для Армении в зону тайн, зона бедствия была объявлена ​​зоной развития, но ситуация продолжала оставаться прежней.

В зону бедствия были вложены миллионы долларов, и из государственных, и из иных источников, на миллионы долларов поступила помощь и от благотворительных организаций. Но и по сей день на севере Армении есть сотни семей, живущих во временном ветхом жилье, по сей день на севере Армении остро стоит социальная проблема, а север Армении сегодня является, так сказать, очагом миграции. Эпицентр землетрясения сегодня превратился в эпицентр эмиграции.

Советское правительство в 1988 году устами Горбачева провозгласило, что зона бедствия будет восстановлена ​​через два года. Это высказывание не содержало в себе ничего, кроме цинизма по отношению к армянскому народу. Однако, если в случае с Горбачевым мы имели дело с присущим ему цинизмом, то неясно, с чем мы имеем дело сегодня, когда видим сотни бездомных семей, живущих в бесчеловечных условиях. И это в том случае, когда за стоимость одной служебной машины, обслуживающей госчиновников в Ереване, можно было приобрести как минимум одну квартиру.

Муса МИКАЕЛЯН

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