Ереван внимательно следит за всеми развитиями, касающимися Иерусалима: глава МИД Армении

Ереван внимательно следит за всеми развитиями, касающимися Иерусалима. Об этом говорится в комментарии министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в связи с признанием Вашингтоном Иерусалима израильской столицей.

Комментарий обнародован пресс-службой МИД Армении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

«Вопрос статуса Иерусалима – один важнейших вопросов международной повестки, и он может получить решение посредством переговоров – в контексте приемлемого для сторон палестино-израильского конфликта урегулирования. Это может наладить путь к установлению прочного мира и безопасности.

В Иерусалиме имеется многовековое армянское присутствие, богатое армянское историко-культурное наследие», – отметил Налбандян, напомнив, что в Иерусалиме расположен патриархат Армянской Апостольской Церкви.

«Естественно, что мы внимательно следим за всеми развитиями, касающимися Иерусалима», – подчеркнул глава МИД РА.