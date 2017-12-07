Армения удостоилась симпатий 16% опрошенных россиян, Азербайджан – 14%: «Паст»

Согласно опросу, проведенному Всероссийским Центром исследований общественного мнения (ВЦИОМ), Армения считается самым надежным партнером России после Беларуси и Казахстана. Недавно публикация об этом появилась в информационной ленте eadaily.com, и это мнение было высказано участниками опроса.

Согласно результатам опроса, 64% респондентов считают ближайшим союзником России Республику Беларусь, а еще 57% склонны считать таковым Казахстан. Затем следует Армения, в пользу которой высказались 16% респондентов. В надежности Азербайджана не сомневаются 10% участников опроса, Кыргызстана и Узбекистана – 8%, Грузии – 6%, а Таджикистана, Молдовы и Туркменистан – 5%. В пользу Украину высказался всего лишь 1 процент.

На еще один вопрос – какая страна пользуется симпатией и поддержкой россиян, на первом месте вновь оказались белорусы – 60%, затем следует Казахстан – 41%. Армения удостоилась симпатией 16% опрошенных россиян, Азербайджан – 14%, Грузия – 10%, Узбекистан и Туркменистан – 7%, Кыргызстан – 5%, Молдова – 4%, а Украина снова не преодолела 1 процент.

Кристина ТЕР-МАТЕВОСЯН