Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:17 | Декабрь 7 2017
15:17 | Декабрь 7 2017

Депутаты Национального Собрания Армении почтили минутой молчания память жертв Спитакского землетрясения 7 декабря 1988г

Депутаты Национального Собрания Армении почтили минутой молчания память жертв Спитакского землетрясения 7 декабря 1988г

Сегодня 7 декабря Национальное Собрание Армении продолжило работу очередных заседаний. Прежде, чем приступить к вопросам повестки дня, депутаты минутой молчания почтили память жертв разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года.

Отметим, сегодня исполняется 29 лет со дня трагического землетрясения в Армении, которое унесло более 25 тысяч человеческих жизней. Стихия нанесла удар по северу Армении, затронув около 40% ее территории. Всего от землетрясения пострадал 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью. Подземные толчки силой до семи баллов за 30 секунд уничтожили армянский город Спитак, разрушили другие города республики – Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван.

После минуты молчания председатель НС РА Ара Баблоян сообщил, что обсужденные на заседании 6 декабря законопроекты будут вынесены на голосование завтра. 8 декабря.

 

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Политика

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда