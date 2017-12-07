Депутаты Национального Собрания Армении почтили минутой молчания память жертв Спитакского землетрясения 7 декабря 1988г

Сегодня 7 декабря Национальное Собрание Армении продолжило работу очередных заседаний. Прежде, чем приступить к вопросам повестки дня, депутаты минутой молчания почтили память жертв разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года.

Отметим, сегодня исполняется 29 лет со дня трагического землетрясения в Армении, которое унесло более 25 тысяч человеческих жизней. Стихия нанесла удар по северу Армении, затронув около 40% ее территории. Всего от землетрясения пострадал 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью. Подземные толчки силой до семи баллов за 30 секунд уничтожили армянский город Спитак, разрушили другие города республики – Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван.

После минуты молчания председатель НС РА Ара Баблоян сообщил, что обсужденные на заседании 6 декабря законопроекты будут вынесены на голосование завтра. 8 декабря.