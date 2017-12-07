Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров договорились о новой встрече в начале 2018г

Находящийся с рабочим визитом в Вене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 декабря провел встречу с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
Встреча стартовала с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, затем продолжилась в формате тет-а-тет.
В повестке дня встречи глав МИД Армении и Азербайджана были пути выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах президентов двух стран в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.
По предложению сопредседателей достигнуто согласие касательно организации следующей встречи между главами МИД Армении и Азербайджана в начале 2018 года.
На встрече обсуждались также сроки следующего визита сопредседателей МГ ОБСЕ в регион.