Никол Пашинян потребовал «перечень традиционных семейных ценностей для ознакомления»: видео

В парламенте обсуждается спорный проект закона «О предотвращении семейного насилия и защиты лиц, подвергшихся семейному насилию, и восстановлении согласия в семье».

Заместитель министра юстиции Виген Кочарян вчера представил изменения, внесенные в предварительный вариант закона «О предупреждении семейного насилия».

Вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов подчеркнул, что закон способствует укреплению в семье традиционных ценностей: «Во многих случаях говорят – что это за традиционные ценности, традиционная семья? Это классическая семья – союз отца и матери, в результате которого рождаются здоровые дети, будущее нашего общества».

Это возмутило руководителя фракции «Елк» Никола Пашиняна: «В конце концов, имеет ли правительство, грубо говоря, перечень наших установленных семейных традиций и ценностей? Что это за перечень? Потому что мы уже слышали достаточно абсурдных вещей. Только что вице-спикер дал формулировку, из которой выходит, что та семья, в которой, например, есть бабушка и внук, или мать и ребенок, или две сестры, это не семья. То есть, то, что мы столько говорим – традиционные семейные ценности, дайте-ка этот перечень, чтобы и мы тоже ознакомились, что вы там имеете в виду, посмотрим, согласны мы, или не согласны?»