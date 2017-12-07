Бывшие химпромовцы согласны, чтобы вместо 130 млн им выплатили 65 млн: видео

Зарплаты и расчетные за 4 месяца 2011 года бывшим работникам теплоэлектростанции «Ванадзор-Химпрома» пока еще не выплачены. 153 работника примерно шесть лет с надеждой ждут результатов своего труда, однако воз и поныне там.

«Пока существуют эта власть и это государство, надежд на то, что нам выплатят наши деньги, нет. Пишем письмо, они или не замечают, не слышат, или нас ни во что не ставят. Но мы продолжим требовать, чтобы нам заплатили наши кровно заработанные деньги», – говорит бывший работник компании Лендруш Киракосян.

Последние надежды работники компании связывают с руководителем марза. Сегодня они вновь собрались напротив администрации Лорийского марза для встречи с губернатором Артуром Налбандяном.

— Нас зарегистрировали, сказали, что дадут. Мне уже 77 лет, буду ли я жив, не буду, когда отдадут деньги, не знаю. К Новому году готовимся только на одну пенсию, надежда только на нее. Хоть бы выплатили, чтобы нормально справить Новый год», – говорит Вачик Погосян.

Руководитель марза, услышав недовольство работников, поинтересовался: «У вас есть внутренняя договоренность, что вам выплатят основную сумму, и больше у них задолженностей и обязательств нет. Эта внутренняя договоренность в чем-то проявляется?»

Работники сообщили, что у них есть такая договоренность, зафиксированная письменно: «Мы в виде письма написали, что даже согласны отказаться от остальной суммы». Услышав это, губернатор продолжил: «Я знаю, что премьер-министр по распоряжению президента занимается этим вопросом. Восьмого числа пусть ко мне придут три, четыре человека, может быть, я вам смогу ответить. А если ответа у меня не будет, попрошу подождать еще несколько дней, снова отвечу».

Напомним, что по решению суда, компания должна выплатить 153 работникам примерно 130 миллионов драмов. Сейчас химпромовцы согласны на то, чтобы им заплатили только основную сумму, которая равна 65 миллионам драмов.