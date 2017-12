Политический кризис в Германии и страх перед националистическим кошмаром

Германия, считающаяся одной из опор стабильности, экономического развития и прогресса Европы, сегодня переживает политический кризис. Уже более двух месяцев, как в стране прошли парламентские выборы, однако правительство так и не было сформировано.

Дело в том, что ни одна из партий не взяла абсолютное большинство в германском Бундестаге. И коалиция так и не сформировалась.

24-26 ноября в Агверане Ереванским пресс-клубом и Фондом Фридриха Эберта был организован семинар на тему «Повышение информированности общественности в Армении — через социальные медиа», в котором также принимал участие директор регионального представительства по Южному Кавказу Фонда Фридриха Эберта Феликс Хетт.

Молодой политолог явно был озабочен сложившейся в Германии внутриполитической ситуацией. Он детально представил развитие немецкого парламентаризма — начиная с 30-х годов прошлого века и до наших дней, чтобы стало понятно, по каким именно причинам сложился политический кризис и какими могут быть его последствия.

Господин Хетт не стал скрывать, что является членом Социально-демократической партии Германии (СДПГ). Кстати, Фонд Фридриха Эберта принадлежит этой партии, хотя и имеет полнейшую свободу в организационном плане. В 1930 году в парламент Германии прошли 15 партий, тогда еще не было никаких ограничений, процентного порога, и в выборах принимали участие все те партии, которые получили голоса избирателей. Больше всего голосов было у коммунистов — 77, социал-демократы 143 и нацисты — 107. Парламент не имел большинства, коммунисты и социал-демократы так и не смогли сформировать коалицию. А что случилось потом, как говорится, было очень грустным фактом. Два года спустя нацисты получили больше голосов, сформировали коалицию с другой националистической партией, и Гитлер создал Третий рейх.

По словам господина Хетта, это было кошмаром и большой трагедией в истории Германии. Немцы никак не могут забыть события 30-х и болезненно относятся ко всему, что напоминает их.

Когда закончилась Вторая мировая война, немцы уже извлекли «уроки Веймара». Перед формированием нового парламента Конституцией была принята «смешанная система» — избирались депутаты по мажоритарной и пропорциональной системе, далее был установлен избирательный порог в пять процентов, в результате в 1949 году в Бундестаг Федеративной Республики Германии вошло 10 партий — представители социал-демократической и христианско-демократической партий набрали почти равное количество голосов. В 1953 году в парламент вошли шесть партий, и опять же, представители социал-демократической и христианско-демократической партий набрали большее количество голосов. В 1957 году лишь четырем партиям удалось войти в парламент. А с 1961 по 1983 гг. В Бундестаге были представлены всего три партии — социал-демократы, христианские демократы и либералы (свободные демократы). Это называлось системой 2,5 партий. Социал-демократическая и христианско-демократическая партии продолжали получать 30-50 процентов голосов, а Свободные демократы — 10-20 процентов. Тогда правительство формировалось или путем Большой коалиции, когда ее составляли две большие партии или Большая-маленькая, когда к социал-демократической или христианско-демократической партии присоединялись либералы.

В 1983 году произошло неожиданное: в Бундестаг вошла Партия Зеленых, превратив систему 2,5 партий в систему 4-х партий, а когда в 1990 году произошло долгожданное восстановление единства Германии, в парламент прошли также коммунисты Германской Демократической республики.

После этого — до последних выборов, состоявшихся в сентябре 2017 года в Бундестаг проходили пять партий, и снова правительство формировалось или в виде Большой коалиции или из партий Большая + маленькая. Сейчас когда уже есть кризис, по словам Феликса Хетта, многие говорят, что партия Меркель — Христианско-демократический союз Германии (ХДС) должны были иметь потенциал для того, чтобы объединить вокруг себя Зеленых и либерал-демократов. Или же социал-демократы сумели бы объединиться с левыми. Но не получилось.

И в 2017 году шесть партий вошли в Бундестаг — перечисленные пять и созданная в 2013 году ультраправая, популистская, антиглобалистская партия евроскептиков AfD («Альтернатива для Германии»). Эта партия стала известной тем, что играя на чувствах немцев — в условиях экономического кризиса они требовали выйти из Евросоюза, из зоны евро, призывая «трудолюбивых немцев» прекратить содержать «ленивых греков». Одним из залогов успеха стало их название. Известная всем политика канцлера Ангелы Меркель — tina (there is no alternative), которой она продвигала любую идею — начиная с экономической и заканчивая участием в разных конфронтациях, надоела немцам. Когда консервативные экономисты создали свою «Альтернативу», которая в том числе не отличалась толерантностью по отношению к мигрантам, завоевали голоса недовольного электората.

Сегодня многие в Германии сложившуюся ситуацию сравнивают с событиями 1930 года, когда нацисты, получив то же количество голосов, вошли в парламент, и когда большим партиям не удалось сформировать коалицию, а два года спустя уже они были большинством.

С «Альтернативой» ни одна сила не желает объединяться. Двум большим не удается создать Большую коалицию, поскольку еще до выборов глава СДПГ Мартин Шульц пообещал, что не станет объединяться с партией Меркель, и собирается объединиться с оппозицией. Феликс Хетт говорит, что сегодня его партия — ХДС стоит перед тяжелым выбором: партийный или государственный интерес? Если они объединятся с партией Меркель, то будет сформирована стабильная коалиция и правительство, однако рейтинг партии, упавший после выборов, упадет еще больше. Если не объединятся, то под вопросом будет политическое будущее Германии, поскольку все боятся повторения кошмара 1930-х, когда так и не было сформировано стабильное большинство, и националисты сделали свое черное дело.

Другой вариант для Христианско-демократического союза было формирование коалиции с двумя маленькими партиями — зелеными и либералами. Но и это не получилось: около пяти недель эти силы вели переговоры о начале переговоров, пока либералы не прекратили бессмысленные переговоры.

По словам Феликса Хетта, есть еще один, но не очень желательный вариант: правительство — без большинства по скандинавскому сценарию, когда Христианско-демократический союз на каждую тему будут вести переговоры с конкретной политической силой, заручившись их поддержкой и продвигая свои идеи. Однако этот вариант, по словам господина Хетта, трудно перевариваемый: «Все мы понимаем, что Германии необходимо стабильное большинство — есть страх перед опытом Веймарской республики».