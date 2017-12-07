Попытаются «не обидеть» Армению

Это обусловлено ростом международного рейтинга Армении — после подписания соглашения Армения-ЕС

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Отвечаем тем, кто хочет отнять у нас родину

В то время, как Азербайджан, Турция и Пакистан создав «объединение» пытаются требовать проазербайджанского разрешения нагорно-карабахского конфликта, президент РА Серж Саргсян совершил рабочий визит в Арцах, вместе с президентом Бако Саакяном он посетил штаб Армии обороны, где состоялись традиционные для конца года совещания с участием министров обороны Армении и Арцаха, высокопоставленных чиновников. Во второй день рабочего визита — 2 декабря, в рамках взаимодействия вооруженных сил двух армянских республик президент Серж Саргсян вместе с президентом Арцаха Бако Саакяном, министрами обороны Армении и Арцаха и представителями высшего командного состава вооруженных сил Саргсян наблюдал за учениями, проведенными сводной воинской группой Армии обороны в юго-восточной части Республики Арцах. Выступив перед военнослужащими Саргсян отметил: «Современные вооруженные силы – это не только современные вооружения. Это также означает способность применять эти вооружения своевременно и на полную мощность. Я благодарен вам. Сегодняшние учения доказали вашу способность. Поверьте, что вы этим отвечаете всем тем, кто хочет отнять у нас нашу родину, кто пытается показать себя сильными и урвать от нас что-нибудь. Народы могут защитить свою родину, если в них доминируют люди вашего типа. Мы можем и будем защищать свою границу, мы можем и будем защищать нашу родину. Хочу выразить благодарность вашим родителям, вашим учителям, всем тем, кто внес свой вклад в дело вашего становления».

Карабахскую тематику С. Саргсян ранее поднял и в Брюсселе — в ходе выступления на саммите Восточного партнерства. «Как бы ни пытался Азербайджан, к месту или неуместно, извратить сущность НК конфликта и его мирного урегулирования, все равно, урегулирование конфликта основывается на трех принципах международного права, а именно: неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность и право народов на самоопределение, которые предложены единственной занимающейся урегулированием конфликта имеющей международный мандат структурой — сопредседательством Минской группы ОБСЕ. В этом контексте разрешение конфликта без реализации права народа НК на свободное самоопределение, просто, невозможно»,- отметил Серж Саргсян, подчеркнув, что каждый конфликт особенный по своему характеру, сути и основами урегулирования, и в этом плане неправильны попытки рассматривать конфликты в одной общности.

Неожиданный шаг ОДКБ

30 ноября в Минске в рамках заседания министерского совета ОДКБ и совета секретарей советов безопасности были приняты политические заявления, в том числе и представленное по инициативе Армении заявление о поддержке посреднических усилий стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию. Главы государств – членов ОДКБ заявили о поддержке усилиям стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также решения конфликта на основе норм и принципов международного права, в частности, касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, равноправия и права народов на самоопределение, территориальной целостности государств.

Таким образом, члены ОДКБ, на протяжении долгого периода времени никак не реагировавшие на напряженность и провокации азербайджанской стороны вдоль границы Армения-Азербайджан, неожиданно приняли заявление, в котором выразили поддержку деятельности Минской Группы ОБСЕ. И это факт, который крайне раздражает Азербайджан.

Почему представители ОДКБ в этот раз выступили с этим важным заявлением? Наверное, это обусловлено рядом факторов. Для России очевидно, что Баку не может добиться провала деятельности Минский Группы ОБСЕ, несмотря на то, что Азербайджан и Турция продолжают подчеркивать особую роль одной страны — России в деле карабахского урегулирования. Помимо этого, после подписания соглашения Армения-ЕС существенно возросла региональная значимость Армении, ее рейтинг, а это означает, что стратегический союзник Армении впредь должен пытаться «не обижать» Армению и хотя бы иногда оправдывать ожидания официального Еревана от страны-союзника, который неоднократно, мягко говоря, вел себя неподобающе.

Баку продолжает связывать надежды с Путиным

«Москва может сыграть большую роль в разрешении конфликта»: из Баку опять звучит подобное заявление, в этот раз из уст помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова. «Это положительное явление, потому что в решении этого конфликта Россия может сыграть очень большую роль, и это понимают все. Я положительно оцениваю эти контакты»,- отметил Мамедов, выразив уверенность, что наличие переговоров, проведение обсуждений приведут к какой-то новой идее.

Власти Азербайджана упорно пытаются показать, что в процессе урегулирования арцахского конфликта «лидером», «руководителем» является исключительно Москва. Для Баку, наверное, достаточно заявлений из Москвы о том, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании карабахского конфликта. Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила: «Тема нагорно-карабахского конфликта является приоритетной для России. Мы очень хотим, чтобы этот конфликт был урегулирован, и чем раньше, тем лучше». Захарова добавила также, что работа в направлении урегулирования конфликта длится не неделями, а постоянно. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала также информацию азербайджанских СМИ о якобы переданном главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе визита в Ереван и Баку «плане президента РФ Владимира Путина» по урегулированию в Карабахе: «Мы всегда рекомендуем всем, безусловно, сохраняя свой творческий подход к изложению новостей, все-таки иногда пользоваться, и, по возможности делать это часто, информацией первоисточника. Вы правильно сказали, что неоднократно комментировалась эта тема, мы комментировали эти визиты до, во время и после. И однозначно давали ответ на этот вопрос». По ее словам, иногда полет мысли авторов настолько стремителен, что его остановить невозможно, но хотя бы в этих публикациях для приличия отмечалось, что есть и официальная российская позиция.

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Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

06.12.2017г