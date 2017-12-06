Президент США выступил с заявлением о признании Иерусалима столицей Государства Израиль

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что США признают Иерусалим столицей Израиля и начинают процесс переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Президент подчернул, что промедление в этом вопросе не имеет ничего общего с достижением мира на Ближнем Востоке.

Пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, сказал президент.

Он также подчеркнул, что Израиль имеет право сам определять свою столицу.

Президент отметил, что Иерусалим является местом пребывания правительства Израиля, его законодательных органов и верховного суда.

Трамп напомнил, что Иерусалим является центром трех великих религий мира.

Президент США констатировал, что принятое решение не означает ослабления приверженности США поиску долгосрочного мира в регионе.

Он также отметил, что нынешний шаг не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах.

Президент напомнил, что США глубоко привержены делу достижения мирного соглашения, приемлемого для обеих сторон (Израиля и палестинцев).

По словам Трампа, США готовы вернуться к двухгосударственному решению ближневосточной проблемы, если обе стороны этого хотят.

Призывы к спокойствию и умеренности преобладают сегодня над призывами к ненависти, заявил президент.

Он также сообщил, что вице-президент Пенс в ближайшее время посетит Ближний Восток.

Тем временем арабские и другие мусульманские государства предупреждают, что вызывающее острые дискуссии решение может усилить напряженность в регионе и сорвать попытки США достичь мирного соглашения между арабами и Израилем.

Папа Римский Франциск выразил «глубокую озабоченность» этим решением, а Турция созвала заседание Организации исламского сотрудничества, чтобы скоординировать ответ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в среду, не упомянул об этом вопросе.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не планирует переносить посольство из Тель-Авива.

«Мы с беспокойством воспринимаем поступающие сообщения, поскольку считаем, что Иерусалим, очевидно, должен стать частью итогового решения палестино-израильского вопроса – урегулирования путем переговоров, которого мы все хотим», – заявил Джонсон.

Арабские и мусульманские страны предупреждают , что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

Белый дом утверждает, что президент лишь признает историческую и современную реальность.

Чтобы смягчить потенциально тяжелый удар, Трамп позвонил во вторник лидерам пяти ближневосточных стран – премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, королю Иордании Абдалле, президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси и саудовскому королю Салману ибн Абдул-Азизу аль-Сауду, чтобы проинформировать их о своем решении.

Директор по делам стран Персидского залива в Институте Ближнего Востока Джеральд Файерстайн считает, что уровень возмущения по поводу решения Трампа будет в значительной степени зависеть от его подачи.

«Если президент просто скажет: «Мы признаем Иерусалим столицей Израиля», не попытавшись дать дальнейшие пояснения и не приступив к процессу переноса посольства, то это просто пустой звук», – считает он.

При этом Файерстайн, служивший послом США в Йемене, в впоследствии занимавший пост главного заместителя помощника госсекретаря по ближневосточным делам при экс-президенте Обаме, считает, что если Трамп зайдет дальше, это может спровоцировать резкую реакцию и нанести существенный ущерб мирным усилиям.

«Если сказанное им будет воспринято как признание Иерусалима столицей Израиля или в действительности будет таковым признанием, и он больше не будет придерживаться международной позиции, что Иерусалим следует разделить, сделав Восточный Иерусалим столицей палестинского государства по достижении соглашения, это будет иметь крайне негативное воздействие на мирный процесс, – отмечает эксперт. – Дьявол кроется в деталях: все зависит от того, насколько значимым будет это заявление».

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