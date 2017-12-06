Эдвард Налбандян в Вене встретился с сопредседателями Минской Группы ОБСЕ

В рамках рабочего визита в Вену сегодня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел встречу с сопредседателями Минской Группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шеффером, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ послом Анджеем Каспшиком.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили шаги, направленные на реализацию договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. Стороны продолжили обмен мнениями о создании условий, благоприятных для продвижения процесса исключительно мирного урегулирования.

Также была затронута запланированная на вечер встреча глав МИД Армении и Азербайджана.