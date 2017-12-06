Bloomberg: Запад в Украине поддержал не того человека

Президент Петр Порошенко принес сближение с Западом в жертву своим личным политическим интересам, считает известный публицист, колумнист агентства Bloomberg Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky).

В статье под заголовком «Запад в Украине поддержал не того человека» автор пишет (перевод на русский — издания Иносми.Ру):

Сегодня становится предельно ясно, что американские политики времен Обамы поддержали на Украине не того человека. Стремясь консолидировать свою власть, президент Петр Порошенко сегодня оттесняет на обочину антикоррупционные институты, которые он был вынужден создать по требованию западных союзников Украины.

Порошенко, который непродолжительное время занимал пост министра иностранных дел Украины, казался более искушенным и практичным политиком по сравнению со своим предшественником, свергнутым президентом Виктором Януковичем. Кроме того, он сносно говорит по-английски. Порошенко и его первый премьер-министр Арсений Яценюк знали, что хочет услышать от них госдепартамент США и вице-президент Джо Байден, которого администрация Обамы назначила своим уполномоченным представителем по Украине. Поэтому, когда Украина вышла из революционного хаоса, где она оказалась в январе и феврале 2014 года, США, а вместе с ними и Евросоюз, поддержали Порошенко и Яценюка в качестве новых руководителей Украины. Заручившись такой поддержкой, а также обещаниями о предоставлении серьезной технической помощи и о кредитах МВФ, эти люди победили на выборах, представ в образе сторонников Запада и тех руководителей, которые поведут Украину в Европу. Но на практике оказалось, что они в большей степени пекутся о собственных интересах.

Когда Украина остро нуждалась в западных деньгах, Порошенко и его политические союзники выполняли условия предоставления помощи. Среди прочего, украинский парламент проголосовал за создание независимого Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое должно было расследовать факты коррупции, а также назначил специального антикоррупционного прокурора.

Однако со временем стало ясно, что хотя НАБУ и прокурор выступают с громкими заявлениями и расследуют сотни дел (на сегодня их около 400), им очень трудно поддерживать выдвинутые обвинения, так как нереформированная в своей основе судебная система оказывает им сопротивление. Европейские и американские союзники Украины потребовали создать специальный антикоррупционный суд. Однако Порошенко довольно прохладно отнесся к этой идее, отметив, что такой институт существует в немногих странах. Несмотря на постоянные требования Запада, которые поддерживает группа молодых прозападных законодателей, Порошенко так пока и не представил проект закона об этом суде, хотя Венецианская комиссия, анализирующая законы для ЕС, дала подробные рекомендации о том, как должен выглядеть данный законопроект.

В то же время, близкий соратник Порошенко генеральный прокурор Юрий Луценко начал открытую войну против НАБУ. На прошлой неделе был задержан сотрудник антикоррупционного бюро, пытавшийся передать взятку чиновнику из миграционной службы. После этого был проведен обыск в штаб-квартире НАБУ. Руководитель антикоррупционного комитета Артем Сытник заявил в ответ, что взятка была передана в рамках специальной операции, о которой Луценко не было известно. Это не остановило генерального прокурора, который продолжил нападки на Сытника и его бюро, обвинив их в проведении незаконных операций, а также в несанкционированном сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США.

Официально Порошенко не встал на сторону Луценко. Однако он осудил всю эту свару. «В этом так много шума и криков, летит так много перьев, что иногда это напоминает какой-то латиноамериканский карнавал. Это было бы смешно, если бы не было так грустно», — сказал он.

Однако США в этом конфликте открыто встали на сторону НАБУ. В понедельник Госдепартамент выступил с заявлением, в котором осудил «срыв коррупционного расследования в высоких сферах, арест сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины и конфискацию секретных документов НАБУ». Госдеп процитировал слова госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал: «Украине нет смысла бороться за свое тело в Донбассе, если она отдала свою душу коррупции. Антикоррупционные институты необходимо поддерживать, финансировать и защищать».

Однако похоже, что у Порошенко другие планы.

В этом году Украина вернула МВФ на 270 миллионов долларов больше, чем получила от него. На фоне скромного экономического роста произошла стабилизация государственных финансов. По оценке Bloomberg, темпы роста в этом году должны составить 2%. В тоже время, Запад занял четкую позицию в отношении конфликта на востоке Украины. Сегодня как никогда велики шансы на то, что Соединенные Штаты поставят на Украину летальное оружие. Порошенко явно пришел к выводу о том, что его не лишат западной политической поддержки, пока он стоит на антироссийских позициях. И кроме этого, он не испытывает острой потребности в финансовой помощи по строгому графику. Пока западные лидеры видят в Украине оплот сопротивления России, он может вести себя внутри страны точно так же, как и все прочие украинские политики старой школы, для которых не существовало границ между властью, деньгами и жестокой силой.

Жесткие действия Порошенко против главного оппонента, бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили показывают, что украинский президент может быть таким же безжалостным, как и Янукович. После неудачной попытки выслать с территории Украины антикоррупционного смутьяна Саакашвили, якобы за то, что он получил украинское гражданство обманным путем, правоохранительные органы страны начали преследовать и депортировать союзников этого грузинского политика. Министр финансов Александр Данилюк, который помог Саакашвили создать в Киеве аналитический центр, находящийся сегодня под следствием по подозрению в финансовых нарушениях, обвинил правоохранительные органы в «давлении на бизнес и на тех, кто хочет изменить страну». Сам Данилюк находится под следствием по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Во вторник следователи пришли с обыском в киевскую квартиру Саакашвили, и бывший губернатор несколько минут простоял на крыше своего восьмиэтажного дома, угрожая спрыгнуть, если его не оставят в покое. Затем Саакашвили несколько часов продержали в полицейской машине без опознавательных знаков рядом с его домом, а сотни его сторонников мешали этой машине уехать. Потом полиция отпустила Саакашвили, и на момент написания этой статьи он проводил митинг перед зданием украинского парламента.

Сегодня даже самые активные западные сторонники послереволюционного украинского правительства осознали, что с Порошенко что-то не так. «По всей видимости, президент Порошенко отказался от борьбы против коррупции, от стремления к экономическому развитию и от финансирования ЕС и МВФ», — сообщил недавно в Твиттере экономист Андерс Ослунд (Anders Аslund), который долгое время с оптимизмом смотрел на украинские реформы.

Однако без поддержки Запада Порошенко ничего бы не добился и не стал бы сегодня защищать непрозрачную, коррумпированную и отсталую политическую систему Украины. Его не изменит никакое дружественное давление. Если украинцы стряхнут с себя безразличие и сделают с ним то, что они сделали с Януковичем, либо не переизберут его в 2019 году, эта ошибка не должна повториться. На Украине непросто найти молодого, принципиального и искренне заинтересованного в европейской ориентации политика. Но такие люди есть. В противном случае западные политики и аналитики будут и дальше изумляться, глядя на то, как очередной представитель старой элиты внезапно стал очень сильно походить на Януковича.

Фото — агентства Bloomberg