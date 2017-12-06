Журналисты в Арцахе: принципы работы в военных условиях – фоторяд и видео

По инициативе Министерства обороны РА представители ряда средств информации Армении на днях посетили Арцах для выполнения профессиональных обязанностей не в обычных, а в чрезвычайных условиях: зафиксировано нападение противника, а задача армянских подразделений – остановить его. Только все это не реально, а условно – в рамках широкомасштабных военных учений.

Журналисты ознакомились с правилами работы в полевых условиях, соблюдения правил безопасности в военных условиях. Они, прежде всего, получили соответствующие документы, специальную форму, бронежилет с надписью PRESS и шлемы, затем командиры представили, как надо соблюдать все правила безопасности в условиях боевых действий, а также воздерживаться от публикации неточной информации.

В ходе визита журналисты побывали в военных частях, на месте ознакомились с особенностями службы в армии.