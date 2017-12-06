Эдмон Марукян: простить 11 тысяч парней, уклонившихся от службы в армии, позвать в Армению без уплаты денег

«То, что закон не может вот так постоянно продлеваться, это факт. Все мы понимаем, что так больше не может продолжаться. То, что у нас 11 тысяч представителей мужского пола находятся в розыске, это тоже факт. Но для меня непонятно то, что министр обороны с трибуны парламента сначала объявил, что механизм освобождения от службы в армии с помощью денег аморален, и его надо аннулировать, а затем заявил, что сумма маленькая, и ее надо увеличить», – сказал депутат «Елк» Эдмон Марукян во время вчерашнего обсуждения в парламенте скандального законопроекта о 27-летних парнях, уклонившихся от службы в армии.

Он предложил проявить к этим 11 тысячам граждан иной, государственный подход: «Скажем им, не надо никаких денег, прекращаем уголовное преследование, закрываем уголовные дела, прощаем людей, находящихся в розыске, говорим – вернитесь в страну, страна нуждается в вас, и кто уклонится – будут привлечены к строгой уголовной ответственности…».

Заместитель министра обороны Артак Закарян ответил, что все граждане, которые до 26 лет вернутся в Армению, с них не будет взиматься ни одного драма, они пойдут служить в армию. Все граждане рядового состава, имеющие двоих детей, могут вернуться, когда хотят, у них есть основания не служить в армии. У кого проблемы со здоровьем, не имеет значения, сколько времени они уклонялись от службы, платят за сроки призывов, от которых уклонились, и после этого освобождаются от службы – по закону.

Он также отметил, что решение принято на основании изучения 15-летнего опыта. Замминистра заверил, что их не интересует размер суммы, но нужны сдерживающие механизмы, и добавил, что популизм в сфере обороны и безопасности неуместен.