Их под суд, или они останутся в чужих странах: избегающим службы в армии 27-летним предоставляется последний шанс

В Национальное Собрание РА во втором чтении вчера был представлен скандальный законопроект о гражданах, не прошедших обязательную военную службу в нарушение установленного порядка. Проект касается парней, не отслуживших в армии, которые в случае возвращения в Армению подвергнутся уголовному преследованию. Основной докладчик Карине Ачемян сказала, что поправки в закон вносятся уже в девятый раз и предлагается вновь продлить срок, позволив парням в возрасте старше 27 лет освободиться от уголовного преследования, осуществив денежную выплату.

Глава фракции «Елк» Никол Пашинян поинтересовался, существует ли какая-нибудь статистика, сколько граждан воспользовались предоставленной законом возможностью и сколько из них осталось в Армении? Карине Ачемян ответила, что не знает, сколько из них осталось, но за эти годы в бюджет было перечислено более 8 миллиардов драмов, и каждый год возвращалось более тысячи человек. Уточнение внес заместитель министра обороны Артак Закарян, сообщим, что за эти годы в казну было выплачено 10 миллиардов драмов. А председатель Постоянной комиссии НС по вопросам обороны и национальной безопасности Корюн Наапетян привел данные о числе освободившихся от уголовного преследования граждан – за 9 лет 9147 граждан.

Член блока «Елк», депутат Сасун Микаелян поинтересовался дальнейшей судьбой тех лиц, которые не вернутся до декабря 2019 года. На это Артак Закарян ответил, что для этих граждан есть несколько путей: «Они или понесут в судебном порядке ответственность за совершенное преступление, или продолжат проводить время на чужих берегах».