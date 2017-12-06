Армянский танец Кочари внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на странице ЮНЕСКО в Twitter.

При этом приводится подробная информация о том, что представляет собой танец, что символизирует и какую роль играет в жизни армянского народа.

«Кочари – традиционный танец, который широко исполняется по всей Армении во время праздников, семейных торжеств и других праздничных мероприятий», – говорится в сообщении на сайте организации.

«Кочари» характеризуется ЮНЕСКО как «танец, доступный для всех – независимо от возраста, пола или социального статуса, содействующий обеспечению непрерывности исторической, культурной и этнической памяти».

Сообщается также, что с 2004 года танец включен в образовательные программы школ в рамках дисциплины «народные танцы и песни».