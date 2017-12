«Дневник Анны Франк» в переводе на армянский: презентация состоится в Ереване к Международному дню памяти жертв геноцидов

В Ереване 9 декабря будет презентован армянский перевод книги «Дневник Анны Франк». Как сообщили изданию Panorama.am в издательстве «Эдит Принт», переводчиком выступила Лусине Гамбарян. Дата выбрана не случайно – 9 декабря отмечается Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Отметим, «Дневник Анны Франк» (нидерл. Het achterhuis, дословно – «В задней части дома», другой перевод – «Убежище») – записи на нидерландском языке, которые вела еврейская девочка Анна Франк с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года в период нацистской оккупации Нидерландов. С начала 1944 года Анна начала литературно обрабатывать свои записи (в частности, заменяя имена действующих лиц), надеясь на публикацию дневника после освобождения Нидерландов, однако эта работа осталась незавершённой. Дневник был впервые издан в 1947 году при содействии отца Анны Отто Франка, который для публикации подготовил немного сокращённую и переработанную версию по сравнению с оригинальным дневником. В 1991 году вышло обновлённое расширенное издание. 1 января 2016 года, в соответствии с законом об авторском праве в странах ЕС, истёк срок действия авторского права издания 1947 года, после чего данная версия стала доступна в онлайн-режиме. В 2009 году дневник о событиях Холокоста был признан объектом реестра «Память мира» ЮНЕСКО.

Напомним также, в сентябре 2015 года, в 100-ю годовщину Геноцида армян в Османской империи, Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Армении своей резолюцией (A/RES/69/323) постановила провозгласить 9 декабря Международным днём памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления (International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime). Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Резолюция была принята на 103-м пленарном заседании 69-й сессии на основе консенсуса, её одобрили 80 стран-членов Ассамблеи. Инициатива исходила из положений представленной Арменией резолюции о предотвращении геноцидов, принятой на состоявшейся 27 марта в Женеве 28-й сессии Совета ООН по правам человека. Настоящая резолюция нацелена на дополнение усилий Армении, направленных на стимулирование и консолидацию международной деятельности в борьбе против преступления геноцида.

Фото — Panorama.am