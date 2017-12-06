Россия не способна к честной конкуренции: болезненный удар по Москве – «Жаманак»

Сборная России была исключена из зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан. Такое беспрецедентное решение было принято Исполнительным комитетом Международного олимпийского комитета на закрытом заседании вчера в Лозанне, где были заслушаны сразу два объемистых доклада на тему о российском допинговом скандале. Это первый случай в истории олимпиад, когда от игр отстраняется целая страна. Это беспрецедентный удар по международному имиджу России, который не только затеняет спортивные успехи этой страны, но и ставит под сомнение ее международный авторитет репутацию в самом широком смысле слова.

Вчерашнее решение Исполнительного комитета МОК отождествляет Россию с мошенничеством, организованными на государственном уровне манипуляциями, доказывая, что эта страна не в состоянии победить в честном соперничестве. В данном случае речь идет о спорте, но само по себе понятно огромное международное значение Олимпийских игр, в соответствии с докладами выводы и представления о России носят комплексный характер, не ограничиваясь только спортом, скорее, через спорт распространяясь на все сферы, особенно с учетом того, что Москва пыталась через манипуляции вмешиваться в недавние президентские выборы в США и в избирательные процессы в ряде западных стран.

Председатель Следственного комитета МОК Самуэль Шмид сказал, что в истории Олимпийских игр до сих пор не было подобных манипуляций и обмана в таком масштабе. Олимпийский комитет России дисквалифицирован, бывший министр спорта Виталий Мутко и глава Оргкомитета зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года Дмитрий Чернышенко, который в настоящее время возглавляет «Газпром-Медиа», пожизненно лишены аккредитации на всех олимпиадах. Все расходы на антидопинговое расследование МОК – 15 миллионов долларов, должны быть оплачены Россией. Однако российское унижение этим не ограничивается.

Саргис АРЦРУНИ