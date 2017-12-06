Самое ужасное лицо показателя бедности: «Жаманак»

Национальная статистическая служба (НСС) вчера опубликовала показатель бедности в Армении, который по данным за 2016 год составил 30 процентов. То есть, НСС подтвердила, что беден почти каждый третий житель Армении, если учесть, что численность постоянного населения Армении уже ниже, так сказать, психологической отметки в 3-миллиона человек.

Во всем этом самым тревожным является то, что опубликованный показатель бедности никого не удивил – ни общество, ни оппозицию, ни власть. Армения повально свыклась с нынешним показателем бедности, что, пожалуй, самое проблематичное в этой неутешительной картине. То есть, 30-процентная бедность для Армении стала «психологической нормой». В противном случае сейчас Армения должна была просто взорваться от шума – каждый третий гражданин государства с населением меньше 3 миллионов живет в условиях бедности. Но шума нет, потому что сделали свое дело годы и смена правительств.

Правительства в Армении, по сути, сменялись не с целью или перспективой борьбы против бедности, ликвидации бедности, а для адаптации общества, общественной мысли, сознания и подсознания к 30-процентной бедности. И это удалось и правительству Овика Абраамяна, который сменил правительство Тиграна Саргсяна, получается и у правительства Карена Карапетяна, который сменил Овика Абраамяна, и это получится, пожалуй, и у правительства и правительств, которые сменят Карена Карапетяна.

Муса МИКАЕЛЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»