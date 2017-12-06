Мониторинг на линии соприкосновения в Арцахе прошел в соответствии с намеченным графиком

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6 декабря, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана севернее населенного пункта Куропаткино Мартунинского района. С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова). С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания). Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах. Пресс-служба МИД Арцаха

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