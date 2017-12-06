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14:52 | Декабрь 6 2017

Мониторинг на линии соприкосновения в Арцахе прошел в соответствии с намеченным графиком

Мониторинг на линии соприкосновения в Арцахе прошел в соответствии с намеченным графиком

6 декабря, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана севернее населенного пункта Куропаткино Мартунинского района.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова).

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

Пресс-служба МИД Арцаха

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Рубрики: Военные, Международные

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