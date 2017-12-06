Саакашвили заявил об атаке полиции на палаточный лагерь своих сторонников в Киеве: видео

«Коммерсант». Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о нападении на палаточный лагерь активистов «Движения новых сил», разбитый у здания Верховной рады Украины в Киеве. Как сообщил политик в Facebook, бойцы спецназа «напали на соседнюю (палатку.— “Ъ”), со спящими активистами, жестоко избили людей».

Телеканал «Громадське» сообщил, что штурм происходил около шести утра по местному времени (7:00 мск). Депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев рассказал, что лагерь был атакован с трех сторон, в результате столкновений пострадали 10 человек.

Национальная полиция Киева подтвердила, что ее сотрудники пришли в палаточный лагерь, чтобы задержать находящегося в розыске Михаила Саакашвили. «Активисты начали выступления и провокации против правоохранителей,— говорится в сообщении полиции.— В результате событий пострадали четверо правоохранителей».

Спроба штурму наметового містечка Саакашвілі Posted by "Українська правда" on Dienstag, 5. Dezember 2017

Михаил Саакашвили перебрался в лагерь на площади после того, как накануне его, задержанного Службой безопасности Украины, освободили из автомобиля СБУ сторонники «Движения новых сил». Генпрокуратура страны обвиняет политика в получении денег от организованных преступных групп, связанных с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.