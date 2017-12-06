Россия и Евросоюз ищут мосты

Вначале просто перечислю произошедшие в течение месяца события. После последней встречи Путина и Эрдогана президент Турции выразил свое разочарование по поводу перспективы решения Арцахской проблемы. Естественно, того решения, которое выгодно Турции и Азербайджану.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг во время встречи с Алиевым поставил акцент на принципе неприменения силы, тогда как козырная карта азербайджанской стороны – применение силы и ее угроза. В декларации саммита Восточного партнерства ЕС в пункте, касающемся конфликтов, есть общая ссылка на принципы международного права, и отсутствует упоминание об отдельных конфликтах. В том же духе недавно коснулся Арцахского конфликта и ОДКБ.

Из этого, вероятно, можно сделать вывод, что Россия и Евросоюз в данный момент сошлись в том, что в вопросе Арцаха желательно сохранять «статус-кво» независимо от того обстоятельства, что публично они говорят иное. Я бы не спешил радоваться: сохранение этой ситуации имеет и позитивные, и негативные стороны. Не буду перечислять, об этом говорилось неоднократно. Вопрос здесь в ином – почему на данном этапе ими было принято такое решение?

Есть определенные знаки, что Россия и Евросоюз сейчас пытаются предпринимать шаги, направленные на сближение. Одним из проявлений этого является, например, то, что на брюссельском саммите Восточного партнерства антироссийская риторика почти не звучала. Единственным исключением было выступление премьер-министра покидающей ЕС Британии. С другой стороны, Сергей Лавров в интервью белорусскому телевидению довольно мягко отзывался о «партнерах», отметив разницу и между ЕС, и между странами Восточного партнерства и посчитав нормальным стремление Армении, Беларуси, Азербайджана более тесно сотрудничать с Европой. Более того, министр иностранных дел России намекнул, что его страна тоже не была бы не прочь пойти навстречу Европе в случае удовлетворения некоторых условий.

Что из этого выйдет, сказать трудно, но в таких условиях Европе и России совершенно не нужно обострение ситуации в какой-либо точке постсоветского пространства. В том числе, кстати, и в Украине. А кому выгодна революционная деятельность Саакашвили, догадаться думаю, несложно.