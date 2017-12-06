Готовьтесь к 1-му февраля: суббота приходит раньше пятницы

Пока российская пропаганда занята тиражированием «моральных оценок» политике Республики Армении, проявляя при этом, как сказал бы господин Путин, свою весьма «низкую социальную ответственность», 1-го февраля 2018г Министерство финансов США совместно с разведслужбами представит в Конгрессе так называемый «Российский доклад», который может иметь уже не моральные, а вполне конкретные уголовно-правовые и финансовые последствия для российской криминально-олигархической системы и вообще для российского государства как такового.

В Кремле и его «первой орбите» ситуация близка к панической. Российская «Новая Газета» отмечает, что гонцы российских олигархов в спешном порядке нанимают адвокатов и лоббистов, чтобы избежать американских «черных списков» и не лишиться активов. В то же время, отмечается, что работа ведется в режиме строгой секретности, и в американской прессе по данному вопросу нет никаких сливов.

Кроме того, совместно с госорганами США над «Российским докладом» работают известные эксперты, в том числе – российские: бывший советник Путина Андрей Илларионов, политический эксперт Андрей Пионтковский, шведский экономист Андерс Аслунд и ответственный за санкционную политику в администрации Обамы, бывший замгоссекретаря Дэниел Фрид.

Вышеупомянутые эксперты в своей совместной публикации выделили критерии, которыми необходимо руководствоваться при подготовке доклада, согласно статье 241 подписанного 2-го августа с.г. президентом Трампом Закона #3364 («Противодействие противникам США посредством санкций», CAATSA), которым предписано министру финансов США, совместно с директором Национальной разведки и госсекретарем, представить доклад, включающий в себя «идентификацию наиболее важных высокопоставленных политических деятелей и олигархов в Российской Федерации, определяемых их близостью к российскому режиму и их чистым капиталом». Согласно этим критериям, отмеченный круг должен быть подвергнут целевым ограничениям разной степени строгости. Так, эксперты представили семь категорий:

— Высокопоставленные политические деятели, полугосударственные организации, бизнесмены, несущие ответственность за агрессивные, коррумпированные или преступные операции в пределах Российской Федерации и за ее пределами, в частности, в Украине и Сирии, проведение кибер- и информационной войн;

— Близкий круг друзей Путина из Санкт-Петербурга, с которыми он занимался бизнесом с начала 1990-х годов. Их обычно называют его дружками, и их круг был неплохо определен. Правительство США и ЕС уже внесли некоторых из них в санкционные списки, связанные с российской агрессией против Украины;

— «Золотые дети». Некоторые дружки передали часть своего богатства своим детям, которые в ряде случаев стали топ-менеджерами компаний. Такие лица также, очевидно, можно считать друзьями Путина;

— Личные друзья Путина, хранящие его личные средства. Имена некоторых из них были раскрыты Панамскими документами и российским «Форбсом»;

— Общеизвестные «олигархи», являющиеся крупными бизнесменами, сильно выигрывающие от совместного ведения прямого бизнеса с Кремлем. Некоторые из этих лиц совместно с друзьями Путина являются совладельцами компаний. Другие выступают в качестве прикрытия для кремлевского руководства. Дополнительно отмечается также, что крупные российские бизнесмены не должны быть включены в список только из-за величины своих активов, поскольку некоторые из них создали свои состояния до Путина и затем для того, чтобы выжить, вынуждены платить крупную дань Кремлю, и их включение в списки не соответствовало бы целям статьи 241;

— Коррумпированные менеджеры государственных компаний, обязанные своим положением близким отношениям с Путиным и использующие свои позиции для откровенного воровства;

— Полугосударственные компании, принадлежащие лицам, отмеченным в шестой категории;

Беспрецедентное по масштабам в русской истории воровство – «русский триллион», превратилось в угрозу международной безопасности, давно начало нести разрушения в системе международных отношений и общественно-государственных системах отдельных государств, по степени угрозы не уступая международному терроризму. Это ворованное, условный триллион, должно быть безопасно нейтрализовано, и должно начать служить благополучию человечества, а не распространять смерть и кризисы по всему миру, подпитывая международную преступность, диктатуры, в первую очередь – в постсоветских странах, разрушать Объединенную Европу, кормя экстремистские силы. Это уже стало очевидным и однозначным. Как заявил в своей речи в Конгрессе США Андрей Илларионов, напомнив идею Андрея Пионтковского, Россия нуждается в собственном Нюрнберге, поскольку российское государство, как и нацистская Германия, также «захвачено преступниками, сделавшими государство орудием своих преступлений»: причем, это та же формулировка, которая была включена в обвинительное заключение Нюрнбергского трибунала под авторством представителя СССР, прокурора Руденко.

Но готова ли к этому Армения? Может ли Армения продолжать быть «мостом», говорить о политике «и-и», которую она должна проводить, продолжая пребывать между цивилизованным миром и преступной бандой? Может ли продолжать Армения работать в режиме as usual с Газпромом, Роснефтью, РЖД и другими российскими монополистами, говорить об «интересах России» как о легитимной категории? Вопрос не сугубо философский, поскольку закон США предполагает также «вторичные санкции», как то – субъекты, имеющие партнерские связи с вышеупомянутыми семью категориями могут быть автоматически наказаны Минфином США без долгих обсуждений.

Вспомните «Газпромбанк» в Ереване, который продал все, что имел, и ушел из Армении за считанные недели, когда более 50 дочерних предприятий Газпрома оказались в списке секторальных санкций в отношении сферы энергетики РФ.

Когда принадлежащий Газпрому российский телеканал НТВ транслировал пропагандистскую передачу с позорными характеристиками в отношении Армении, а собравшийся в студии дежурный телевизионный сброд «оттягивался по полной», казалось, что премьер-министр Армении Карен Карапетян, будучи, мягко говоря, близко стоящим к Газпрому деятелем, ответит на это, выразит мнение, а власть попросту поднимет вопрос, что впредь либо вы все вместе закроете свои рты, либо ваши рты закроем мы сами, выкинув ваш телеканал из трансляционных пакетов, поскольку от азербайджанского инфомусора ваш мусор ничем не отличается. Более того, казалось, власть сделает выводы: что после этого делает в Армении Газпром и какая разница между ним и, скажем, СОКАР-ом. Однако, мы пока что видим фактическое молчание. Мы пока что видим, что власть не готова распрощаться от сформированного Робертом Кочаряном безответственного «комфорта». Но это не сугубо армянский феномен. На Западе также, видим повторяющую себе под носом мантру о «диалоге с Россией» бюрократию, немецких социал-демократов с их радикально антиевропейским «Северным потоком», их Шредером с их «путинферштайерами», которые еще некоторое время будут говорить о «необходимости понять Путина». Таковых и в 1991г было много, которые, скажем, в Киеве призывали Украину воздержаться от Независимости и продолжать поддерживать Горбачева и его «перестройку» и т.д. Да, собирательный Чемберлен еще должен быть преодолен, должна быть преодолена позорная «America first», которая кроме глобальной войны никому ничего не сможет обещать…

В Армении же видим, что суббота наступает раньше пятницы, и родному для вас «комфорту» остаются считанные недели, ваш «мост», ваше «и-и», ваша «вековая дружба», ваш «стратегический союзник» не может больше дать Армении ничего, кроме головной боли, превратившись, по сути, в экзистенциальную угрозу номер один для Республики Армения. Конечно, это нытье про «а наши помидоры?», «а наш коньяк?», «а наш туризм?», «а наш Ларс» и прочие сказки головой столкнутся о бетонную стену 1-го февраля, создавая новые проблемы для власти навстречу апрелю-2018. А это проблема общенациональной важности, проблема с которой Армения за последние сто лет успела столкнуться уже дважды – в 1918-ом и 1991-ом годах, оказавшись лицом к лицу перед фактом воистину Великой Отечественной Войны. В третий раз такая «роскошь» попросту непозволительна, особенно, когда предпосылок к тому, что этого избежать, беспрецедентно много.

И пусть Господь благословит Армению.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

06.12.2017г