Поставки в Армению из третьих стран сократятся

«Срок перечня исключений по унификации тарифов для Армении завершается до 2020 года для каждого ассортимента товара. Насколько подорожают товары в процентах, вообще сказать трудно… будет подорожание или нет», – сказал вчера в беседе с журналистами в парламенте председатель Комитета госдоходов Вахтанг Мирумян. Журналисты поинтересовались, какие ожидаются подорожания с первого января после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. Этот вопрос сегодня обсуждался в парламенте.

Вахтанг Мирумян отметил подробнее, что Таможенный кодекс ЕАЭС вообще не касается вопроса таможенных пошлин, так как этот вопрос регулируется соответствующим решением Экономической комиссии ЕАЭС, которым устанавливается единая таможенная пошлина.

Как повлияют на цены в Армении изменение тарифов, предусмотренных Таможенным кодексом ЕАЭС, Вахтанг Мирумян четко сказать не может. Вахтанг Мирумян разъясняет, что импорт из государств-членов ЕАЭС не облагается налогом на таможне. То есть, если импорт из третьих стран замещается импортом из стран ЕАЭС, то повышение таможенной пошлины не влияет на стоимость этого товара. Эта политика, по словам Вахтанга Мирумяна, будет способствовать активной торговле между странами-членами ЕАЭС.