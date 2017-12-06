17 офшоров включены в черный список Европейского Союза: возможны санкции

Евросоюз утвердил черный список из 17 офшоров, в отношении которых возможно применение санкций. Список принят на заседании министров финансов ЕС, которое прошло во вторник, 5 декабря, в Брюсселе. Как заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, в ЕС считают, что в этих странах и территориях принимается недостаточно мер, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

В черный список, среди прочих, вошли Бахрейн, Южная Корея, Макао, Монголия, Намибия, Панама, Тунис и ОАЭ. Ле Мэр отметил, что в ЕС утвердили также «серый» список из 47 стран и территорий, которые в настоящий момент не нарушают законы Евросоюза, однако от них ожидают большей прозрачности в налоговом законодательстве и готовности к обмену информацией о налоговых уклонистах со странами ЕС.

В качестве возможных санкций для стран и территорий, попавших в список, называется запрет на получение грантов ЕС и финансирование программ из средств Евросоюза. Кроме того, в ближайшие недели могут быть приняты и другие меры, подчеркнул Ле Мэр.

Евросоюз запустил процесс борьбы со схемами нелегального обогащения при помощи офшоров в феврале. Ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал результаты анализа секретных файлов, получивших название «Райские досье». В них были раскрыты схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков и бизнесменов в налоговых оазисах — небольших странах или территориях с льготным налоговым режимом.

Фото — Deutsche Welle