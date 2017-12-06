Исключительное событие в музыкальной жизни Армении: заключительный гала-концерт 5-го Международного фестиваля Хачатуряна будет транслироваться на MEDICI.TV

11 декабря ведущий мировой музыкальный канал MEDICI.TV будет транслировать заключительный гала-концерт 5-го Международного фестиваля Хачатуряна в прямом эфире. Это исключительное событие как в музыкальной жизни Армении, так и для Международного фестиваля Хачатуряна и Государственного молодежного оркестра Армении.

С 2008 года MEDICI.TV предоставляет знатокам музыки возможность смотреть лучшие классические концерты. На этой платформе транслируются концерты лучших мировых коллективов, таких как Берлинский филармонический, Лондонский симфонический оркестр, Оркестр Мариинского театра, Нью-Йоркский филармонический оркестр, Королевский оркестр Консертгебау и других оркестров, концерты в самых престижных концертных залах, фестивалей и конкурсов.

MEDICI.TV имеет самую большую библиотеку классической музыки в мире. Есть около 18000 программ (3000 оригинальных работ), в том числе концерты, балеты, оперы и многое другое.

11 декабря самая требовательная аудитория в мире сможет пообщаться с армянским исполнительским и композиционным искусством. Государственный молодежный оркестр Армении во главе с дирижером Сергеем Смбатяном представит Симфонию №3 Авета Тертеряна и Симфонию №2 («Симфония с колоколом») Арама Хачатуряна.

Прямая трансляция концертов MEDICI.TV предполагает большую подготовительную работу. У телекомпании есть четкие критерии, и организационный персонал фестиваля Хачатуряна смог удовлетворить все требования. Кроме того, Армения и Фестиваль Хачатуряна станут первыми в регионе, представленные такой большой аудитории. Постоянными последователями MEDICI.TV являются более 500 000 зрителей!

Пресс-релиз