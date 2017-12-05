«Это все ерунда»: Пашинян зачитал письмо от гражданина Армении о том, что им ответили в России при постановке на учет армянской семьи – видео

Как мы уже сообщали, в парламенте Армении обсуждается новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Вице-председатель Комитета госдоходов Вахтанг Мирумян представил светлые и позитивные пункты договора, какие возможности они открывают перед Арменией и нашими бизнесменами. Глава фракции «Елк» Никол Пашинян напомнил Мирумяну о проблемах, перед которыми поставили в России армянских водителей, то есть регулирования в ЕАЭС не работают, и наши водители не могут работать со своими водительскими удостоверениями в Российской Федерации, после чего поинтересовался, не столкнутся ли с теми же препятствиями и наши бизнесмены.

Вахтанг Мирумян ответил, что гарантией в правовой системе является то, что правила игры четко определены Таможенным кодексом. Если таможенный орган видит, что у его гражданина есть проблема, он должен быстро отреагировать и решить проблемы, субъективные факторы возникать могут всегда.

Позже, в своем выступлении, Пашинян зачитал письмо, полученное от проживающего в Москве гражданина Армении Артака Карапетяна. «ЕАЭС дает нам, гражданам Армении, право свободно перемещаться и работать на всей территории России. Я здесь с семьей, с женой и двумя детьми. По закону мы должны встать на учет в течение 30 дней, сначала сроком на 90 дней, и если есть основание, то есть трудовой договор, срок продлевается на 9 месяцев. У меня есть контракт, и я работаю, я зарегистрирован как работающий и уплачиваю налоги. Три месяца спустя наступило время для продления срока пребывания, установленного законом. Срок моего пребывания и моих детей продлевают, а жене – нет. Говорят, у моей жены должен быть контракт на работу. Я представляю им документы, что мои дети еще маленькие, старшему 3,6 года, младшему всего годик, и моя жена пока не может работать, заботится о детях. Мне отвечают, что у них такой закон». Он спросил у российских должностных лиц, не влияет ли на это каким-то образом наше членство в ЕАЭС, ему из Миграционной службы ответили – «это все ерунда».

Пашинян задался вопросом, мол, в Армении утверждают, что будет ездить рабочая сила, отправляться помидоры, начнется прогресс, но что происходит на самом деле? И сам же ответил, что постоянно будут возникать проблемы, связанные с этими таможенными отношениями, и когда мы будем представлять этот документ, нам ответят – это все ерунда. Получается, что парламент Армении три года занимается голосованием за «ерунду». Пашинян заявил, что они не хотят голосовать за это, и потому по уважительным причинам проголосуют против.