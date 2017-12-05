ЮНИСТРИМ запустил мобильное приложение для денежных переводов с карт любых банков  

С помощью мобильного приложения ЮНИСТРИМ Переводы можно быстро и удобно отправлять денежные средства в режиме реального времени по России, в страны СНГ и Грузии, а также Дальнее зарубежье с использованием карты VISA, Mastercard/Maestro, МИР, эмитированной любым банком, с выплатой наличными в офисах международной платежной системы денежных переводов ЮНИСТРИМ.

Приложение ЮНИСТРИМ Переводы призвано максимально упростить процедуру перевода денег с банковских карт по Системе ЮНИСТРИМ. Приложение позволяет сохранять данные нескольких банковских карт, формировать удобные списки получателей переводов, видеть всю историю операций и актуальные статусы отправленных переводов. О выплате перевода пользователя оповещает push-уведомление.

«При создании приложения мы старались учесть основные мобильные тренды финансовой индустрии и ставили задачу сделать максимально удобное и безопасное приложение для клиента. Пользователям доступны авторизация в приложении по отпечатку пальца, сервис геолокации, который показывает ближайшие офисы ЮНИСТРИМ, где можно получить перевод, возможность привязки нескольких банковских карт, получение статусов переводов, шаблоны получателей и другие современные возможности. Интерфейс приложения доступен на русском и английском языках. Данное приложение является продолжением развития онлайн переводов с сайта ЮНИСТРИМ», — отмечает Кирилл Пальчун, председатель правления АО КБ «ЮНИСТРИМ».

Мобильное приложение — следующий шаг развития онлайн сервиса ЮНИСТРИМ, который повышает его качество и удобство для клиентов. В рамках первого релиза отправить перевод через приложение можно в 23 страны. Перевод доступен к получению в любом офисе ЮНИСТРИМ или партнеров в стране сразу же после отправки.

Во втором релизе будет дополнен список стран получения переводов и валюты выдачи. В перспективе планируется дополнять приложение новым функционалом, востребованным клиентами Системы.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play Market.

АО КБ «ЮНИСТРИМ» — оператор и расчетный центр одноименной платежной системы, которая занимает лидирующие позиции на рынке денежных переводов в России и СНГ. Сегодня помимо традиционного бизнеса денежных переводов ЮНИСТРИМ предлагает своим клиентам широкий ряд удобных и надежных платежных сервисов, призванных удовлетворить ежедневные нужды клиентов, как физических, так и юридических лиц.

Международная платежная система денежных переводов «ЮНИСТРИМ» работает в 200 странах мира, через более чем 280 тыс. сервисных пунктов, включая терминалы самообслуживания. Партнерами Системы являются более 400 финансовых институтов по всему миру. «ЮНИСТРИМ» имеет статус национально значимой платежной системы (присвоен 25.02.2015 Банком России).