Ближнему кругу приготовиться: «Новая Газета» — о предстоящем «Кремлевском докладе» в Конгрессе США 1 февраля

Группа международных экспертов: американский дипломат с 35-летним стажем Дэниэл Фрид, в недавнем прошлом — «главный по санкциям» в администрации Обамы, профессор экономики из Швеции Андерс Ослунд, в прошлом работавший правительственным советником в России и на Украине, бывший экономический советник президента Путина в 2001—2005 годах Андрей Илларионов, а также ученый и публицист Андрей Пионтковский — в статье для сайта Атлантического совета США (Atlantic Council) сформулировали критерии отбора «фигурантов» будущего «кремлевского доклада», которых, в соответствии с законом № 3364 «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что

в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

Одним из признаков «близости к режиму», отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к «агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима». К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; «военную агрессию» в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Второй признак — участие политических деятелей, бизнесменов и полугосударственных субъектов, близких к «путинскому режиму», в коррупционных схемах, позволивших им «обогатиться за счет российского народа».

Семь ключей коррупции

Авторы предлагают американским составителям «кремлевского списка» семь категорий его будущих фигурантов:

политические деятели, полугосударственные организации, бизнесмены, несущие ответственность за агрессивные, коррупционные или преступные действия в Российской Федерации и за ее пределами. Отдельно выделяются лица и организации, которые сотрудничают с Кремлем в организации наемников, действующих на Украине и в Сирии, в ведении кибер- и информационных войн и т.д;

ближний круг «друзей Путина из Санкт-Петербурга», с которыми он занимался бизнесом в начале 1990 годов. Как утверждает профессор Карен Давиша, автор книги «Путинская клептократия: кто владеет Россией?», основанной на открытых источниках в прессе, архивах разведки «Штази», интервью с дипломатами и журналистами-расследователями из разных стран, бывшие коллеги президента из ленинградского и дрезденского КГБ, которых он привел с собой в Кремль, имели связи с организованной преступностью;

«золотые дети», их тоже считают нужным «посчитать», несмотря на известную формулу: «сын за отца не отвечает». Некоторые члены «ближнего круга» Путина передали часть активов детям, которые в ряде случаев заняли руководящие должности в компаниях;

личные друзья Путина, исполняющие роль «хранителей» его «личных активов». Имена некоторых из них были раскрыты в «панамском досье». Они, по данным российского Forbes, значительно увеличили свое состояние в последние годы;

крупные бизнесмены, получающие выгоду от ведения совместного бизнеса с Кремлем. Некоторые из них являются совладельцами компаний вместе с членами «ближнего круга» Путина. Авторы статьи предлагают отделять сегодняшних олигархов от тех, кто сделал состояния до прихода Путина к власти и, чтобы выжить, «вынужден платить дань Кремлю». Включение таких лиц в «кремлевский доклад» не соответствовало бы целям, заявленным в статье 241. Нельзя наказывать российских бизнесменов только за размер состояния, убеждены эксперты. С другой стороны, где та тонкая грань, между «добровольным» и «принудительным» финансированием олигархами кремлевских мероприятий и операций — открытых и скрытых?

коррумпированные менеджеры государственных компаний, обязанные своим положением близким отношениям с Путиным и использующие свой статус для хищения средств;

руководители полугосударственных компаний, принадлежащих лицам, которые отмечены в предыдущей категории.

Понятно, что наиболее известные имена попадают в список санкций сразу по нескольким категориям. Точнее, они уже значатся в санкционных списках США и Евросоюза. Но вот «золотые дети», менеджерское звено, а также олигархи с прежних, ельцинских, времен — это новое, они теперь тоже могут попасть под каток американской Фемиды. И тогда жизнь российской элиты будет изменена извне — насильно и бесповоротно, если только ничего не изменится внутри Кремля.