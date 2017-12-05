Эдвард Налбандян: Япония, как настоящий друг, с землетрясения 1988г всегда была рядом с Арменией

Слово министра иностранных дел на приеме по случаю Национального праздника Японии

Уважаемые господин посол и госпожа Тагучи,

Уважаемые послы,

Дамы и господа,

Дорогие друзья,

Сердечно поздравляю вас с Национальным праздником Японии.

В юбилейном году 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Японией мы с удовлетворением отмечаем, что между двумя странами установлено межгосударственное эффективное и многогранное сотрудничество на основе взаимного уважения и доверия.

Официальный визит Президента Армении Сержа Саргсяна в Японию в 2012г. стал решающим для армяно-японских отношений, в ходе которого соглашения, достигнутые по итогам встреч на высоком уровне, и принятое Совместное заявление являются ориентиром для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами.

Открытие посольств двух стран в 2010г. в Токио, а также в 2015г. в Ереване способствовало дальнейшей активизации отношений, которые придали новый импульс сотрудничеству в политической, экономической, культурной и других сферах.

С географической точки зрения наши две страны, несмотря на удаленность друг от друга, тем не менее, имеют много общего, и это, прежде всего, человеческий потенциал: трудолюбие, целеустремленность, талант к творческим инновациям, а также преданность сохранению богатого исторического, культурного наследия и системы ценностей.

Японская мудрость гласит: «Как друг, иди рядом со мной». Япония, как настоящий друг, с землетрясения 1988г. всегда была рядом с Арменией и по сей день реализует многочисленные проекты в нашей стране, продвигая осуществляемые реформы.

Мы высоко ценим эту дружбу.

Дамы и господа,

Я хотел бы вновь поздравить с Национальным праздником Японии и предлагаю поднять бокал, желая крепкого здоровья Его Императорскому Величеству, народу Японии — мира и процветания, а также дальнейшего углубления и укрепления дружественных связей между нашими двумя странами.

Омэ’дэто おめでとう (поздравляю).

Пресс-служба МИД Армении