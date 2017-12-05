Кредит на $100 млн для покупки российского оружия: где гарантии, что Москва снова не опубликует секретный перечень оружия?

В Национальном Собрании Армении обсуждается вопрос о ратификации заключенного между правительствами Армении и России соглашения о предоставлении РА кредита на государственный импорт. Заместитель министра обороны Армении Артак Закарян отметил, что на этот кредит вооруженные силы Армении будут обеспечены вооружением.

По соглашению будет предоставлен кредит на сумму 100 млн. долларов для поставки в Армению российской военной продукции. Перечень военной техники секретный. Кредит сроком на пять лет предусматривает ежегодную 3-процентную ставку. Военная техника российского производства Армении будет предоставляться по внутренним ценам, действующих и ВС РФ. Предоставляется кредит в рамках военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией.

Руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян, заметив, что когда в прошлый раз подписывалось аналогичное соглашение о предоставлении кредита на 200 млн. долларов, поставки затянулись, спросил, не возникнет ли таких же проблем с новым соглашением?

Затем Пашинян также напомнил, что, предоставляя предыдущий кредит, российская сторона неожиданно опубликовала весь список поставляемого вооружения, который должен был держаться в секрете, где есть гарантии, что подобное больше не повторится?

Артак Закарян ответил, что опыт подписания предыдущего соглашение, конечно, отразился на итогах переговоров по новому соглашению. Для задержек с поставками по предыдущему соглашению были свои объективные и субъективные причины: «У нас уже имеются уже три парафированных соглашения. Мы уверены, что поставки будут обеспечены очень быстро в течение трех лет, даже раньше сроков».

Что касается публикации списка поставляемой военной техники, то Артак Закарян сказал, что есть предварительная договоренность по дополнению номер один, то есть, тот список, который не подлежит огласке, не должен быть опубликован. Но здесь есть законодательная проблема: в нашем случае это считается не подлежащим огласке, а российская сторона утверждает, что они обязаны публиковать.