«Мы не оставим это»: Эрдоган озвучил ряд угроз в адрес США из-за Иерусалима

Признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США может привести к разрыву дипломатических отношений между Турцией и Израилем, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в понедельник, передает РИА Новости.

Ранее представитель Белого дома заявил, что США в ближайшие дни объявят, признают ли Иерусалим столицей Израиля. Палестинская сторона, а также ряд стран на Ближнем Востоке уже заявили, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе.

«Иерусалим – это красная линия для мусульман. Подобное решение будет тяжелым ударом для всего человечества. Мы не оставим это. У Америки больше проблем нет, только это осталось? Мы будем бороться до последнего. Может даже дойти до разрыва дипотношений с Израилем. Я еще раз предупреждаю Америку, чтобы она не делала шаги, которые еще больше углубят кризис в регионе», – сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Он добавил, что если признание Иерусалима столицей Израиля состоится, то «в ближайшие 5-10 дней лидеры Организации исламского сотрудничества соберутся в Стамбуле и приведут в движение весь мусульманский мир».

В субботу в Белом доме пообещали в ближайшее время высказать позицию по Иерусалиму. Палестинская сторона, а также ряд стран на Ближнем Востоке заявили, что его признание столицей Израиля дестабилизирует ситуацию в регионе.

Российское агентство далее поясняет: «Конгресс США в 1995 году принял закон о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города все американские президенты каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.

Конфликт вокруг статуса Иерусалима заключается в том, что палестинцы претендуют на его центр и восточную часть, где находятся многие мусульманские святыни. Желая сохранить нейтралитет, иностранные государства размещают посольства в Тель-Авиве».

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