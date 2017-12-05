Национальное Собрание отклонило инициативу о внесении вопроса о прекращении членства Армении в ЕАЭС в повестку дня

Рабочий день армянские законодатели начали с обсуждения законопроекта о ратификации Договора «О Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».

Основной докладчик, заместитель председателя Комитета по государственным доходам Вахтанг Мирумян, говоря о преимуществах Таможенного кодекса Союза, отметил, что он полностью основан на модели электронного управления.

«Все документы будут представляться в электронном виде с 2020 года. До 2020 года дается возможность также представлять документы в бумажном формате. Это связано с тем, что речь идет не только о таможенной декларации или декларации определения таможенной стоимости товаров, а о том, что все документы, имеющиеся в рамках таможенной процедуры, должны проходить в электронном виде, и на это требуется время», — сказал Мирумян.

Зампредседателя КГД также отметил, что Кодекс предусматривает пропуск товаров в электронном виде. «Это означает, что экономическому субъекту больше не надо будет посещать, например, региональную таможню, иметь бумажную версию этой декларации и получать заверение таможенного органа со знаком «пропуск разрешен». Все это можно будет сделать в электронном виде, и поэтому мы приходим к идее электронной системы пропуска», — отметил Вахтанг Мирумян.

Следует отметить, что до перехода к обсуждению Таможенного кодекса парламент Армении отклонил инициативу оппозиционного блока «Елк» о внесении вопроса о прекращении членства Армении в ЕАЭС в повестку дня пленарного заседания. Только 6 депутатов поддержало инициативу, в то время как 76 проголосовало против нее, при отсутствии воздержавшихся.