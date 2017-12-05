Минюст России включил «Радио Свобода» и «Голос Америки» в список «иностранных агентов»

Радио Азатутюн. Министерство юстиции России опубликовало список средств массовой информации, которым присвоен статус «иностранного агента». В него внесены «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), медиапроекты Русской службы Радио Свобода «Фактограф» и «Сибирь.Реалии», телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), медиапроекты «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».

В конце ноября в России был принят закон, который позволяет властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, «иностранными агентами». Такие СМИ должны будут отчитываться перед Минюстом о своей работе и маркировать свою продукцию, хотя точная практика правоприменения не разъяснена.

Решение о внесении поправок, ограничивающих работу иностранных СМИ в России, последовало после того, как финансируемый Москвой телеканал RT заявил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как «иностранного агента».

Представители США неоднократно подчеркивали, что американский закон об иностранных агентах значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Как заявил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент, «телеканал RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, тогда как Радио Свобода таких возможностей в России не имеет». Он отметил, что «журналистов Свободы» преследовали и избивали в России, в то время как ничего подобного в отношении представляющих в США российский телеканал журналистов не происходило.

Заявление посла США в России Джона Хантсмана о поправках в российское законодательство об иностранных СМИ в видеоформате смотреть ЗДЕСЬ

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент прокомментировал включение нескольких информационных проектов корпорации в список иностранных агентов в России. Кент подчеркнул, что как следствие этого решения, «деятельность нашей организации в России может быть подвергнута еще большим ограничениям. Конкретной информации об этих ограничениях пока нет».

«Мы будем внимательно следить за всеми сообщениями из Минюста и других органов российской власти, касающихся нашей компании. В то же время мы сохраняем приверженность продолжению нашей журналистской работы в интересах предоставления точной и объективной информации нашей русскоязычной аудитории», – добавил президент РСЕ/РС.

Изменения в российском законодательстве, связанные со статусом иностранных СМИ, подверглись критике со стороны представителей властей США, европейских политиков, российских и международных правозащитных организаций.