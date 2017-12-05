Генерал Айказ Багманян представил рапорт об увольнении, следуя призыву министра обороны

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Айказ Багманян, следуя призыву министра обороны Вигена Саргсяна, представил докладную об увольнении и демобилизации.

Об этом сегодня сообщил журналистам министр обороны.

По словам Вигена Саргсяна, он одобрил докладную, теперь по данному вопросу решение должен принять президент страны Серж Саргсян.

В ответ на вопрос, в чем причина освобождения Айказа Багманяна от должности, министр обороны заявил: «Невыполнение ряда рабочих договоренностей, что несовместимо с дальнейшей службой».