Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:01 | Декабрь 5 2017
18:01 | Декабрь 5 2017

Генерал Айказ Багманян представил рапорт об увольнении, следуя призыву министра обороны

Генерал Айказ Багманян представил рапорт об увольнении, следуя призыву министра обороны

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Айказ Багманян, следуя призыву министра обороны Вигена Саргсяна, представил докладную об увольнении и демобилизации.

Об этом сегодня сообщил журналистам министр обороны.

По словам Вигена Саргсяна, он одобрил докладную, теперь по данному вопросу решение должен принять президент страны Серж Саргсян.

В ответ на вопрос, в чем причина освобождения Айказа Багманяна от должности, министр обороны заявил: «Невыполнение ряда рабочих договоренностей, что несовместимо с дальнейшей службой».

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Рубрики: Военные

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