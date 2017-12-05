Сторонники Михаила Саакашвили освободили его из машины СБУ, выбив заднюю дверь автомобиля

В Киеве сторонники Михаила Саакашвили освободили его из машины Службы безопасности Украины (СБУ), выбив заднюю дверь автомобиля. Сам Саакашвили после этого призвал протестующих «пойти на Майдан» и «начать процесс освобождения Украины» от, как он выразился, «банды» президента Петра Порошенко. Об этом передает Радио Свобода.

«Армия на нашей стороне», – заявил Саакашвили, отметив при этом, что он говорит о мирной акции протеста. В настоящее время политик вместе со своими сторонниками направляется к палаточному городку у здания Верховной Рады. В шествии, судя по видеотрансляции Украинской службы Радио Свобода, участвуют тысячи человек. Они скандируют: «Киев, вставай!».

На Украине бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возглавляет оппозиционное движение «Рух народных сил». Летом 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. 5 декабря политика задержали по обвинению в попытке государственного переворота. В Киеве начались столкновения с полицией, сообщалось о пострадавших.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко во вторник заявил, что Саакашвили и его команду якобы финансировал Сергей Курченко, олигарх времен президентства Виктора Януковича, бежавший после Евромайдана в Россию. «За деньги Курченко Саакашвили финансировал акции протеста, целью которых был захват власти и восстановление контроля приближенных к Януковичу лиц над их активами», – заявил Луценко на пресс-конференции в Киеве. По его словам, следователи зафиксировали получение около полумиллиона долларов командой Саакашвили от приближенного к Курченко лица.

Фото — Радио Свобода