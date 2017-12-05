Три Азербайджана, одна Грузия на Южном Кавказе: «Айкакан жаманак»

В столице Австрии Вене 6 декабря при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ ожидается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Это не специально организованная встреча, она будет проходить в рамках заседания Комитета министров ОБСЕ. То есть, так как там будут находиться Налбандян и Мамедъяров, сопредседатели решили организовать их встречу.

Эксперты единодушны в том, что ожидать чего-либо от этой встречи не имеет смысла, так как в контексте урегулирования Карабахского конфликта нет ничего нового. Все остались при своих точках зрения, и ничто не говорит о том, что стороны в обозримом будущем смогут прийти к общему согласию. И вот на фоне неизменности такого подхода, возможно, стоит обратить больше внимания на мнение, недавно выдвинутое бывшим заместителем министра иностранных дел РА Рубеном Шугаряном.

Идея Шугаряна такова: антиармянскую, расистскую деятельность Азербайджана, начиная с истории героизации Рамиля Сафарова и до бесчеловечного обращения с погибшими и пленными в четырехдневной войне и армяноненавистнической пропаганды в школах, необходимо использовать для объяснения международному сообществу, что Карабахский конфликт является не столько вопросом права наций на самоопределение, сколько вопросом спасения и физического существования армянского народа, и именно этим Карабахский конфликт отличается от других межнациональных конфликтов.

Поясним, что это значит. Недавно в Каталонии состоялся референдум о независимости, и власти этой испанской провинции планировали объявить Каталонию независимым государством. И оказалось, что среднестатистический человек, который следил за событиями в Каталонии, спрашивал себя – почему Каталония должна получить независимость? Только потому, что есть право наций на самоопределение? Очень хорошо, но это право возникло не для создания проблем, а для решения проблем. Какую проблему решает Каталония? Жизни, личности, культуре, благосостоянию и достоинству каталонского народа ничто угрозы не представляет. Другими словами, нет никакой угрозы, для решения которой Каталонии необходима независимость.

[…]

Кажется, во время одного из предвыборных или поствыборных президентских митингов 2003 года председатель в то время оппозиционного НДС Вазген Манукян в одном из выступлений провел интересные параллели. Сказал, что в годы СССР на Южном Кавказе были один Азербайджан, одна Армения, одна Грузия, затем добавил: в Армении после прихода к власти Роберта Кочаряна на Южном Кавказе есть два Азербайджана и одна Грузия.

Мы имеем в виду, что сейчас все развивается так, чтобы на Южном Кавказе были три Азербайджана и одна Грузия.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»