Лор Делькур: «Армения должна чувствовать себя более уверенно в переговорах, имея полную поддержку ЕС» – «168 жам»

Французский аналитик Лор Делькур заявила, что вопрос урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта находится в центре внимания и Франции, и Соединенных Штатов, поскольку вероятность его эскалации весьма велика.

«Я думаю, что запланированная встреча в Вене – это возможность обменяться идеями и продвигать мирный процесс. Не следует наивно полагать, что он внесет перелом, но такие встречи необходимы, с таких встреч начинаются глобальные процессы, посредством таких встреч высокопоставленные деятели отправляют друг другу посылы, так что недооценивать эти встречи не следует. Примечательно, что встреча состоится в Вене, и до этого активно обсуждается вопрос о претворении Венских соглашений, поскольку они позволят сохранить мир и статус-кво на границе, что получает поддержку и Тилерсона, и Лаврова. Было бы желательно, чтобы посредники добились в этом вопросе прогресса, но заявления азербайджанской стороны не позволяют иметь таких надежд», – сказала Делькур.

О чем будут говорить министры и сопредседатели, французский аналитик затрудняется сказать.

«Основываясь на словах Сергея Лаврова, сопредседатели должны представить свои предложения, пакеты, и попытаться повести разговор в это направлении, но политики пока не готовы принять эти предложения и к конструктивным переговорам. Однако посредники должны суметь продвинуть вопрос о внедрении механизмов, поскольку они закреплены в бессрочных соглашениях, которые были подписаны между Арменией, Азербайджаном и Арцахом после Карабахской войны, почему их игнорируют. Если отложить в сторону Вену, то давно есть эти соглашения, следует принудить к их выполнению, что предусмотрено ими. Посредники могут это сделать», – сказала Делькур.

Оценивая политику Армении, Делькур отметил, что Армения в переговорах теперь имеет также и поддержку ЕС, поскольку переговорах в Соглашении о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС Евросоюз поддерживает позицию, которую занимает на переговорах армянская сторона: «Это имеет символическое, но важное значение. Армения должна чувствовать себя более уверенно в переговорах, имея также полную поддержку ЕС».

Аракс МАРТИРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем выпуске «168 жам»