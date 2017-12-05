Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров

Банк ВТБ (Армения), предлагая своим клиентам все более доступные виды кредитования, специально для лиц пенсионного возраста внедрил новый продукт — “Кредитная линия пенсионерам” со ставкой 0%. Данный продукт представляет собой кредитную линию в драмах РА, которая выдается на действующую пенсионную карту клиента. Кредитная линия предоставляется без годовой процентной ставки, с клиента взимается лишь ежемесячная комиссия за обслуживание.

Основные условия продукта “Кредитная линия пенсионерам”:

возраст – кредит предоставляется пенсионерам до 78 лет;

максимальная сумма кредитной линии – трехкратный размер пенсии;

максимальный срок кредитной линии – 18 месяцев (с автоматической пролонгацией);

eжемесячная комиссия от суммы лимита кредита – 1.5%;

обслуживание карты и обналичивание из банкоматов Банка ВТБ (Армения) и АКБА Кредит Агриколь Банка – бесплатно.

Механизм погашения кредитной линии для пенсионеров составлен по упрощенной схеме, благодаря которой клиентам можно будет не посещать Банк для осуществления взносов по погашению кредитной линии.

Более детальную информацию об условиях погашения и тарифах продукта “Кредитная линия пенсионерам” можно узнать через Контактный центр Банка ВТБ (Армения) по номеру 8787.