1.7 млн долларов пожертвовали Микаел и Карен Варданяны: 58 семей переселились в новые квартиры в Ереване — видео

Благодаря очередной благотворительности Микаела и Карена Варданянов, жители всего участка перешли в новые дома. Было предоставлено 1 миллион 700 тысяч долларов.

Примерно 58 семей 8 и 9 зданий и расположенных рядом домов отныне будут жить в новых квартирах. Микаел и Карен Варданяны предоставили этим семям 1 миллион 700 тысяч долларов, для покупки новых домов. Прежде эти люди жили в участке, где не было необходимых бытовых условий. Дома были с развалившимися стенами и потолками, без каких либо коммунальных удобств, ни канализации, ни кухни.

Водопровод и канализация были на другом конце участка: пользовались все жители. В таких условиях жили примерно 148 человек, 22 из которых несовершеннолетние дети.

Впервые в истории Еревана, благодаря благотворителям, жителям целого участка предоставлена возможность выйти из опасных для жизни и здоровья сооружении с аварийностью 4-ой степени и жить в достойных бытовых условиях.