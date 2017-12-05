Михаил Саакашвили задержан властями Украины в Киеве: видео

«Новая Газета». Бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» («Движение новых сил») Михаила Саакашвили задержали в Киеве, сообщает в фейсбуке украинский депутат Юрий Деревянко.

На сайте СБУ сообщается, что Саакашвили задержали в рамках уголовного дела, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины. («содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»).

В части 1 статьи 256 УК Украины говорится о «заранее не обещанном содействии участникам преступных организаций. По этой статье Саакашвили может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

«Правоохранители, в присутствии адвоката Саакашвили, объявили ему о подозрении в совершении преступления», — отмечается в сообщении ведомства.

При этом по словам адвоката Саакашвили Павла Богомазова, политика обвиняют в попытке государственного переворота, передает ТАСС.

«Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя», — сообщил адвокат.

При этом лидер фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что обыски у Саакашвили и его задержание связано с подозрением, что его команду «финансировал олигарх Сергей Курченко», передает телеканал «Громадьске».

Ранее во вторник в киевском доме Саакашвили Служба безопасности Украины начала обыск. Сам политик поднялся на крышу дома и угрожал прыгнуть. По информации Интерфакса, обыски касаются чиновника предыдущей власти Украины.

По словам представителя СБУ Елены Гитлянской, сотрудники украинской спецслужбы, которые присутствовали при обысках, «оказывали оперативное сопровождение» расследованию, которое ведет Генпрокуратура Украины.

За два дня до обысков сторонники Саакашвили провели в центре Киева «марш за импичмент». Минингующие, в частности, скандировали: «Импичмент», «Нет коррупции, нет Порошенко», «Киев — вставай». По данным СМИ, в акции приняли участие несколько тысяч человек.

До этого партия Саакашвили «Рух новых сил» уже организовывала в центре Киева акцию протеста. Тогда в МВД Украины рассказали, что в установленных возле Верховных рады палатках переночевали около 200 человек. Всего в акции тогда участвовали около пяти тысяч человек.

В ноябре Михаил Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины.

Напомним, 26 июля стало известно, что власти Украины аннулировали украинское гражданство Саакашвили. Грузия, которую политик возглавлял, в декабре 2015 года также лишила его гражданства.

Позднее политик в окружении сторонников прорвался на территорию Украины через кордон силовиков на украинско-польской границе. Позднее Саакашвили подал заявление о предоставлении политического убежища, однако власти Украины отказались предоставить ему статус беженца. При этом миграционная служба страны разрешила ему остаться в стране до декабря.

Фото — РИА Новости