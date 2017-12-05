Почему армянская делегация в ОЧЭС оказалась в статусе «изгоя»? — видео

Резолюция, которая на днях была принята в Киеве на 50-ой юбилейной сессии Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), до этого был представлен в комиссии по государственно-правовым вопросам данной организации, где армянская делегация выступила с предложением о внесении изменений, призвав комиссию оставаться в рамках своей миссии и сосредоточиться на экономических вопросах. Об этом вчера на пресс-конференции рассказал глава армянской делегации в ОЧЭС Гагик Минасян.

Напомним, что нашумевшая резолюция была принята втайне от армянской делегации и включала в себя политическое заявление, в частности, о неурегулированных конфликтах. В связи с этим в знак протеста армянская делегация покинула зал. В комиссии по государственно-правовым вопросам только армянская сторона была «за», Турция и Азербайджан выступили «против», а другие делегации воздержались.

Гагик Минасян сообщил, что другого предложения, связанного с заключительным документом ПАЧЭС, не было ни в день начала работы, ни после. Но, как выяснилось позже, после кофе-брейка втайне от армянской делегации прошло обсуждение предложений украинской делегации. Гагик Минасян предполагает, почему он не был приглашен, чтобы не дать ему возможности выступить против. Он напомнил, что этот шаг был направлен против России, обусловленной российско-украинским конфликтом, а делегация РФ вообще не была приглашена на эту юбилейную встречу.

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В любом случае, Гагик Минасян считает, что этот документ не может повлиять на процесс урегулирования Карабахской проблемы. Во-первых, ПАЧЭС является экономической организацией и не имеет мандата для обсуждения политических вопросов, особенно тех, которые связаны с конфликтами. Кроме того, он не является независимым парламентским органом, поскольку действует под эгидой Совета министров ОЧЭС.

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