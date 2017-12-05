«Турция во время «торга» по Сирии попытается поднять вопрос об Арцахе»: Рубен Сафрастян

«Ситуация в Сирии выходит на новый этап. Боевые действия почти завершены, и на этапе переговоров придется решать довольно запутанные вопросы», – сказал на вчерашней пресс-конференции в Пресс-клубе «Энаран» тюрколог Рубен Сафрастян, коснувшись темы о нынешнем этапе по урегулированию сирийского кризиса.

По его словам, на ожидаемых переговорах Турция воспользуется тем фактом, что на севере Сирии уже есть ее вооруженные силы: «По сути, они пойдут на еще большее их усиление, и это возможность в попытке получить преимущество в переговорном процессе и вступить в торг. Не будем забывать, что в декабре будет предпринята попытка провести мирную конференцию по Сирии с участием различных сил, вовлеченных в конфликт. Сейчас проходят закулисные переговоры, чтобы эта конференция состоялась».