Российские власти психологически, юридически и на уровне управления не воспринимают распад СССР: «Иратес»

Почему неистовствуют российские телеканалы? Это не вопрос для тех, кто находит время или видит смысл в том, чтобы смотреть политические передачи российских телеканалов, знать цель, уровень и тональность дебатов и тем более равноценность действительности. Эти программы делают явным:

1.Комплекс неполноценности российской внутренней и внешней политики, что телекомментаторы и их неизменные гости пытаются скрыть за завесой иронии, сарказма и цинизма, создавая впечатление, что весь мир против них, и они одни против глобального заговора. Поэтому они должны объединиться и не задавать вопросы.

2.Российские власти на психологическом, правовом и уровне правления не воспринимают распад СССР и сформировавшиеся на постсоветском пространстве четверть века назад независимые государства, не готовы к партнерским отношениям с ними. На политическом, экспертном и журналистском уровне это отношение быстро и легко трансформируется в оскорбление, ложь, клевету, и действует мышление собственной неуязвимости и правоты.

Безнаказанности и безответственности. Никто во время выборов не напомнит политикам об их заявлениях и «не представит счет» в виде неполученных голосов. Выборы в России – это мероприятие, на котором назначаются власть имущие разных уровней.

3.Клевета в отношении Армении с телевизионного экрана удивительным образов совпала с оценками властей России и Армении, они оба не разделяли точку зрения СМИ и подчеркивали лояльное отношение российских политических властей. Российские телекомпании выполняют государственный заказ: они говорят то, что хотя донести власти, но не считают необходимым превращать в часть государственной политики. В этом нет ничего нового или тайного.

Анаит АДАМЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Иратес»