У Анкары и Москвы не осталось альтернативы, кроме как ухватиться за Армению: «Жаманак»

Президент Турции Эрдоган, выступая перед возглавляемой им партией, коснулся Армении и заявил, что Армения «под давлением армянской диаспоры» держит закрытыми «двери дружбы» с Турцией, вследствие чего остается вне региональных экономических проектов, и будет продолжать оставаться, а вот Грузия, которую Эрдоган привел в пример, пользуется тем, что протянула «руку» к Турции.

Выступление президента Турции Эрдогана предполагает, что до весны 2018 года Анкара не намерена возвращаться к армяно-турецким протоколам, о чем Серж Саргсян намекнул в заявлении, сделанном с трибуны ООН, по поводу вступления в весну 2018 года «без этих пустых протоколов».

Это заявление многими было воспринято как ультиматум Турции, хотя вряд ли Саргсян настолько наивным, чтобы полагать, что ультиматумами можно «вернуть» Эрдогана к протоколам. Напротив, подобная тональность может окончательно закрыть путь к возвращению, что фактически и происходит. С другой стороны, наивно полагать, что в случае отсутствия заявления Сержа Саргсяна имелась вероятность того, что Эрдоган вернется к протоколам. По большому счету, прошедший этап армяно-турецких протоколов, к счастью, прошедших, были логичны для прошедшего геополитического цикла, и они больше не пригодны для возвращения не только при наличии воле или желания Армении или Турции, но и просто по чисто геополитической логике. Это вовсе не означает, что геополитическая логика тем самым противоречит перспективам армяно-турецких отношений. Вовсе нет.

И, возможно, наоборот, в настоящее время эта логика еще выше подняла актуальность урегулирования или, по крайней мере, потребность в этом в будущем. Просто армяно-турецкие протоколы и тот период, так называемыми свидетельствами или символами которого они являются, не имели никакой принципиальной связи с нормализацией армяно-турецких отношений. Эти протоколы были не чем иным, как подтверждением и «модернизацией» российско-турецких соглашений начала XX века, согласно которым они были процессом урегулирования российско-турецких отношений или «перезагрузки», а вовсе не армяно-турецких отношений. В настоящее время в мире и в регионе совершенно другая ситуация, в которой, по крайней мере, на уровне трех государств-членов Минской группы, принят новый статус-кво в регионе, неизбежность его сохранения и опасность его изменения для всего региона.

Арам АМАТУНИ

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