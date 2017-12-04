Тони Блэр подтвердил, что работает над отменой Brexit

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр подтвердил, что пытается дать задний ход процессу Brexit, утверждая, что британские избиратели заслуживают второго референдума.

Об этом сообщает The Telegraph.

Тони Блэр накануне заявил, что пытается остановить Brexit, поскольку заявления кампании по выходу из блока, в частности то, что Национальная служба здравоохранения Великобритании получит дополнительные 350 млн фунтов стерлингов неделю после того, как Великобритания выйдет из ЕС, оказались ложными.

Бывший премьер-министр сообщил, что цель правительства в Brexit-переговорах не будет достигнута, поскольку правительство хочет выйти из единого рынка, но сохранить все преимущества, и избиратели могут изменить свое мнение.

«Этому процессу можно дать задний ход. Он (Brexit — Ред.) еще не произошел», — сказал он. «Когда факты изменяются, я думаю, что люди имеют право изменить свое мнение», — сказал он.

Отвечая на вопрос, заключается ли его цель относительно Brexit в том, чтобы изменить этот процесс, Блэр ответил: «Да, именно так».

Ранее сообщалось, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр считает абсолютной необходимостью сделать все, чтобы Brexit не состоялся.