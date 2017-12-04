«Турции не удастся втиснуться в круг сопредседателей МГ ОБСЕ»: тюрколог

«Заявление Чавушоглу, как таковое, не первое. Турция выступает с инициативами в пользу Азербайджана и в последние годы пытается втиснуться в состав сопредседателей МГ ОБСЕ, однако эти усилия не увенчались успехом», – заявил сегодня в пресс-клубе «Энаран» востоковед, тюрколог Рубен Сафрастян, комментируя заявление, сделанное на днях главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, что Турция прилагает усилия в деле разрешения Карабахского конфликта.

Он уверен, что попытки Турции стать участником переговорного процесса потерпят неудачу: «Причина в том, что Турция открыто защищает Азербайджан. Кроме того, сопредседатели Минской группы не имеют никакого желания расширять свои рамки. Я уверен, что Турции не удастся втиснуться в круг сопредседателей МГ ОБСЕ».

Что касается переговорного процесса, то Сафрастян констатировал, что Азербайджан не только его проваливает, но и идет на провокации, применяя силу на границе: «Тем самым он показывает, что не заинтересован в мирном урегулировании».

Коснувшись широкомасштабных учений, проведенных Азербайджаном в конце ноября текущего года, политолог высказал мнение, что они для Армении представляют угрозу: «Думаю, Азербайджан и Турции ищут возможности для усиления своего военного присутствия в Нахичеване, что вызывает тревогу».